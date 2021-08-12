РФ, Узбекистан и Таджикистан начали возвращать войска на базы после учения

Россия, Узбекистан и Таджикистан после совместного учения на границе с Афганистаном начали возвращать войска в пункты постоянной дислокации. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

«Военнослужащие вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана, задействованные в совместном учении, начали возвращение в пункты постоянной дислокации с полигона Харб-Майдон», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Отмечается также, что мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения совершат марш комбинированным способом по различным маршрутам. В переброске войск и техники задействованы вертолеты авиационной группы 201-ой военной базы и самолеты ВКС России.

10 августа сообщалось о завершении совместных учений с участием 2,5 тыс. военнослужащих РФ, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном.

Как заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, учения проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане и угрозы проникновения террористических групп в приграничные страны Центральной Азии.

9 августа стало известно, что российская авиация в рамках учений на границе Таджикистана намерена отработать уничтожение живой силы и техники потенциального врага ракетно-бомбовыми ударами.

Ранее, 8 августа, российские военнослужащие вернулись в места дислокации из Узбекистана после проведения учения на границе с Афганистаном. В учении приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана. Маневры проводились со 2 по 6 августа.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.