В Гидрометцентре предупредили об аномальной температуре в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца рабочей недели в большей части России температура будет держаться на 7-10 градусов выше нормы.

«Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма — 13 градусов, а сейчас 20 градусов», - передает «РИА Новости» слова Вильфанда 12 августа.

Кроме того, аномально теплую погоду - 30-35 градусов - стоит ждать жителям Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской области.

«Очень высокая температура в Рязанской области — до 35 градусов, в Ивановской — до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине - до 34-39 градусов, в северной половине — 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», — перечислил глава Гидрометцентра.

Вильфанд уточнил, что в Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии ожидается до 39-41 градус жары, что на 8-10 градусов выше нормы.

Температуру до 37-39 градусов также могут ждать жители Дагестана, Северо-Кавказского федерального округа, Северной Осетии и Ставропольского края.

Жаркая погода сохранится и на Дальнем Востоке. В Магаданской области, Хабаровском крае и Якутии - до +29...+32 градусов.

В Тыве ожидается превышение нормы на 7 градусов, на Таймыре - на 10 градусов, то есть абсолютное значение — 15-18 градусов.

«Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», — заключил Вильфанд.

В то же время синоптик сообщил что ливни и сильный ветер ожидают в ближайшие дни Алтай, Кемеровскую область, Красноярский край, Новосибирскую и Томскую области, а также Хакасию.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители Москвы ощутят на себе «прощальный поцелуй» лета. Так, в субботу и воскресенье ожидается солнечная погода, без осадков.