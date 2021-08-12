Вильфанд предупредил о ливнях и сильном ветре в регионах Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 12 августа, сообщил что ливни и сильный ветер ожидают в ближайшие дни Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области, Красноярский край, Алтай и Хакасию, передает ТАСС.

В этих регионах, по словам метеоролога, прогнозируются продолжительные дожди с периодами ливней и ветер до 25 м/с. Сильный дождь также пройдет в Туве, но там он будет сопровождаться еще и градом, грозой, ветром до 15–20 м/с.

Кроме того, сильные дожди, гроза и град в ближайшие дни затронут и юг Красноярского края и Хакасию.

Накануне движение по трассе Симферополь–Ялта было затруднено в связи со сходом воды на дорогу, вызванным сильными ливнями. Причиной схода водного потока стало перенаполнение природного водоема.