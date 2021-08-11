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Синоптик пообещал москвичам «прощальный поцелуй» лета

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Жители Москвы ощутят на себе «прощальный поцелуй» лета. Об этом в среду, 11 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона — будет солнечно, без осадков. В воскресенье будет всплеск, на мой взгляд, это последнее летнее тепло — +24...+26 в Москве, +22...+27 в Подмосковье. Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары — от 30 градусов больше не будем изнывать», — сказал он «РИА Новости».

Синоптик добавил, что теперь «погода начала разворот в сторону осени». Кроме того, по его словам, в ближайшие дни в Москве и области ожидаются дожди, которые «очистят атмосферу».

«Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу, причем завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности. <...> Завтра будет дождь-дождь и осень-осень и холодно: дневная температура — +20...+22. Завтра сапоги, зонтики — только в путь. В пятницу дождь постепенно ослабеет», — заключил синоптик.

Ранее, 9 августа, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей об ухудшении погоды: в столицу придут дожди, а температура воздуха снизится. В выходные, как отметила специалист, в Москве не будет душно из-за свежего северо-западного ветра.

В тот же день сообщалось, что с 1950 года в Москве стало теплее на один градус, это третий результат среди городов мира. Такие данные стали известны из доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

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