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Москвичей предупредили об ухудшении погоды

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Со вторника, 10 августа, погода в Москве начнет меняться — в столицу придут дожди, а температура воздуха снизится. Об этом 9 августа рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Погода в первой половине недели будет жаркая, летняя — в дневные часы плюс 27–29, ночи будут довольно теплые — плюс 17¯19, по области — не ниже плюс 14 градусов. Характер погоды будет меняться завтра во второй половине дня — местами пройдут кратковременные дожди, по количеству осадков в городе — не более 3 мм», — рассказала Позднякова «РИА Новости».

Как уточнила метеоролог, самым неблагоприятным днем станет 11 августа, так как в Москве ожидается гроза. Максимальная температура воздуха в среду будет +24 градуса.

«В конце недели атмосферное давление будет расти. Хотя погода будет с преобладающей облачностью, но короткие ливневые дожди местами могут приниматься и в четверг, и в пятницу, но они не будут надоедливыми, как в среду», — добавила Позднякова.

В выходные, как отметила специалист, в Москве не будет душно из-за свежего северо-западного ветра.

Ранее в этот день сообщалось, что с 1950 года в Москве стало теплее на один градус, это третий результат среди городов мира. Такие данные стали известны из доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

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