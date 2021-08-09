Средняя температура в Москве с 1950 года увеличилась на один градус

С 1950 года в Москве стало теплее на один градус, это третий результат среди городов мира. Об этом сообщается в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), опубликованном 9 августа на сайте ведомства.

За период с 1950 по 2018 год среднегодовая температура воздуха в Москве выросла на один градус, с этим результатом столица России вошла в тройку лидеров по данному показателю, в рейтинге ее обогнали Тирана (Албания), где потеплело на 2,33 градуса, и Калькутта (Индия) с потеплением на 2,6 градуса.

Эксперты МГЭИК отметили потепление во всех представленных в докладе городах мира, за исключением Каира. Так, в Нью-Йорке потеплело на 0,21 градуса, в Лос-Анжелесе — на 0,14, в Брюсселе — на 0,62, Китае — на 0,49 градуса, в Японии — на 0,98.

По мнению авторов доклада, города стали «островами тепла», которые влияют на процесс глобального потепления из-за снижения вентиляции и нагревания зданий, выделение тепла в результате деятельности человека (отопление, работа энергоприборов) и малого количества растительности, которая способна охлаждать воздух.

МГЭИК является независимым научно-консультативным органом, который обобщает данные об изменении климата на планете и выпускает доклад о состоянии климата планеты каждые шесть лет. Доклад ложится в основу международных соглашений по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. В МГЭИК входит 195 стран-участниц, в том числе в нем представлены российские ученые.

11 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в России каждое последующее десятилетие становится гораздо теплее предыдущего. Он назвал эту тенденцию общемировой.

Эксперт также спрогнозировал, что через 30 лет погода зимой в России может стать ближе к климатическим условиям в странах Европы.

14 марта Вильфанд призвал не бояться потепления климата. По его словам, потепление неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.