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Вильфанд призвал не бояться потепления климата

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Потепление климата неизбежно, однако не стоит ожидать, что зима в Северном полушарии будет длиться до двух месяцев к концу тысячелетия. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть потепление неизбежно», — отметил он в интервью «Российской газете».

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Специалист подчеркнул, что природные факторы оказывают меньшее влияние на изменение климата по сравнению с деятельностью человека.

9 марта стало известно, что китайские ученые предрекли России и другим странам Северного полушария катастрофические климатические изменения к 2100 году. Результаты их исследований были опубликованы 8 марта на сайте Phys.org. По мнению специалистов, если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет на указанных территориях лето будет длиться около полугода.

По подсчетам ученых, в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

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