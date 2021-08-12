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Эксперт назвал испытания головного авианосца США показными для РФ и КНР

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Бывший китайский военный инструктор Сун Чжунпин высказал мнение, что стресс-тест для собственного авианосца путем подрыва возле него взрывчатки - показное действие, направленное в определенные цели — Китай и Россию, передает South China Morning Post.

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В четверг 12 августа у побережья Флориды ВМС США произвели «экспериментальный взрыв» рядом со своим авианосцем USS Gerald R. Ford для проверки ударопрочности корабля в боевых условиях. Использовались 10 т взрывчатки, получившаяся ударная волна была схожа с землетрясением магнитудой 3,9. Корабль не получил существенных повреждений, ущерб оказался ниже ожидаемого. Испытания из этой серии проводились также 18 июня и 16 июля, каждый раз авианосец был всё ближе к взрыву.

По мнению эксперта, кадры с подрывом взрывчатки вблизи авианосца должны показать Китаю и России, что Соединенные штаты не боятся их противокорабельного вооружения.

«Еще одна причина объявить об испытаниях состояла в том, чтобы направить послание Китаю и России: авианосцы США — суперпрочные, и их не волнует обычное китайское или российское противокорабельное оружие», — сказал Сун Чжунпин.

В 2019 году во время ходовых испытаний на тот момент новейшего авианосца USS Gerald R. Ford у судна сломались паровые турбины и кораблю пришлось прервать испытания и вернуться на верфь.

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