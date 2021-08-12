Прямой эфир
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
Вильфанд предупредил о ливнях и сильном ветре в регионах Сибири
Общество
При крушении вертолета на Камчатке погибли 10 человек
Наука
Луна не помешает наблюдениям самого мощного звездопада Персеиды
Общество
Семь человек выжили после крушения вертолета на Камчатке
Армия
Российским беспилотникам создают новую систему вооружения
Общество
Власти подготовились к эвакуации жителей Симферопольского района
Происшествия
В госпитале Абхазии из-за скачка электроэнергии скончался пациент
Общество
Пожар на складе завода в подмосковной Кашире ликвидировали

Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Вашингтоне призвало Госдепартамент США вместо критики Москвы обратить внимание на состояние с правами человека в самих Штатах и предложило американскому внешнеполитическому ведомству ознакомиться с соответствующим докладом МИД РФ.

С чувством тактики: о чем Россия и США договорились в Женеве
Следующая встреча по стратегической стабильности запланирована на сентябрь

«Официальный представитель Госдепартамента (Нед Прайс — Ред.) продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», — отмечается в опубликованном в среду, 11 августа, заявлении российских дипломатов в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Кроме того, к заявлению в качестве, как добавили в посольстве, «некоторых ориентиров» прикреплена ссылка на сайт министерства иностранных дел РФ, где размещен доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», в котором упоминаются в том числе и США.

Ранее, 6 августа, Госдеп оставил в силе рекомендацию гражданам Соединенных Штатов не путешествовать в Россию.

В частности, США призывают своих граждан воздержаться от поездок на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, якобы из-за имеющихся там «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков». Рекомендация также затронула Крым, охарактеризованный как «оккупированная Россией украинская территория».

Кроме того, члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть РФ, отметили в ведомстве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021