Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США

Посольство РФ в Вашингтоне призвало Госдепартамент США вместо критики Москвы обратить внимание на состояние с правами человека в самих Штатах и предложило американскому внешнеполитическому ведомству ознакомиться с соответствующим докладом МИД РФ.

«Официальный представитель Госдепартамента (Нед Прайс — Ред.) продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны», — отмечается в опубликованном в среду, 11 августа, заявлении российских дипломатов в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Кроме того, к заявлению в качестве, как добавили в посольстве, «некоторых ориентиров» прикреплена ссылка на сайт министерства иностранных дел РФ, где размещен доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах», в котором упоминаются в том числе и США.

Ранее, 6 августа, Госдеп оставил в силе рекомендацию гражданам Соединенных Штатов не путешествовать в Россию.

В частности, США призывают своих граждан воздержаться от поездок на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, якобы из-за имеющихся там «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков». Рекомендация также затронула Крым, охарактеризованный как «оккупированная Россией украинская территория».

Кроме того, члены семей американских госслужащих могут при желании покинуть РФ, отметили в ведомстве.