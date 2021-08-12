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Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

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С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды буду обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона. Как выяснили «Известия», такой правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в октябре может принять Госдума. Документом предлагается защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

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«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Как уточняет кабмин, в настоящее время восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке. Однако в отдельных случаях происходят отказы.

«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — поясняется в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда

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