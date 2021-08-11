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В Роскачестве дали советы по выбору картофеля

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Первое, на что нужно обратить внимание при выборе картофеля — это цвет и форма. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в Роскачестве.

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Эксперты организации советуют покупать картофель, на котором нет темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Отмечается, что в позеленевших участках плода есть соланин, который в больших количествах вреден для человека.

В Роскачестве добавили, что картофель должен иметь красивый товарный вид. Стоит выбирать твердые плоды среднего размера. Не стоит брать мокрые клубни, так как они могут быть подмерзшими с прошлой зимы, приводит слова экспертов kp.ru.

При покупке необходимо обратить внимание на запах товара. Если картофель имеет неприятный запах, это может свидетельствовать о том, что он заражен грибными и бактериальными инфекциями.

9 августа в «Роскачестве» рассказали, что определить спелость груши можно по ее мягкости, надавив на место у черешка. В случае, если мякоть поддается, значит, плод уже созрел и достаточно сочный внутри.

В организации добавили, что по цвету определить спелость груши не получится. Для большинства сортов окраска плода говорит только о том, сколько солнечных лучей попадало на него во время созревания.

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