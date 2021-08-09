«Роскачество» рассказало о способе выбора спелых груш

Определить спелость груши можно по ее мягкости, надавив на место у черешка. В случае, если мякоть поддается, значит, плод уже созрел и достаточно сочный внутри, рассказали 9 августа в «Роскачестве».

«Судить о спелости груш можно по ее мягкости. Фрукт созревает от сердцевины к кожуре, поэтому самой первой становится мягкой шейка груши поблизости от черешка плода», — уточняется в сообщении.

При этом по цвету определить спелость груши не получится. Для большинства сортов окраска плода говорит только о том, сколько солнечных лучей попадало на него во время созревания.

В «Роскачестве» также рассказали, что груши собирают недоспелыми: они дозревают во время хранения и транспортировки. При покупке совсем твердых фруктов можно организовать дозревание и дома. Для этого нужно поместить их в бумажный пакет на несколько дней при комнатной температуре, а если добавить к ним более спелую грушу, банан или яблоко, процесс созревания пойдет быстрее.

Кроме того, чтобы получить от употребления груш только пользу, не нужно покупать плоды с поврежденной кожицей, внешними повреждениями, вмятинами, коричневыми пятнами, запахом брожения, плесени или гниения, посоветовали в «Роскачестве».

5 августа диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о способах, как правильно выбрать спелый арбуз. По его словам, спелые бахчевые должны быть звонкими и плотными.