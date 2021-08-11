Четверо сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков

Во время минометных обстрелов со стороны боевиков, подконтрольных Турции, были ранены четверо сирийских военных. Об этом в среду, 11 августа, во время брифинга сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Боевики действующих в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе Урум-эс-Сугра провинции Алеппо, населенного пункта Маарет-Мухос провинции Идлиб и населенного пункта Санджека провинции Латакия», — говорится в заявлении.

По словам контр-адмирала, четверо сирийских военнослужащих в результате минометных ударов получили ранения.

Ранее, 4 августа, боевики с подконтрольной Турции территории сбросили с беспилотника бомбу на позиции вооруженных сил САР в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо. В результате атаки пятеро сирийских военных ранены.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.