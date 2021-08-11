Умер выдающийся хоккейный голкипер Тони Эспозито

Умер выдающийся хоккеист Тони Эспозито, ему было 78 лет. Причиной смерти спортсмена стал рак поджелудочной железы. Почти всю карьеру голкипер провел в Chicago Blackhawks, передает телеканал «Известия». Причем приход Эспозито оказался поворотным в истории клуба.

«Он был очень азартный всегда. Когда он выходит, всегда особый настрой. Он темпераментный всегда, в гуще событий. Выдающийся спортсмен, безусловно», — рассказал девятикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Старшинов.

Уникальный стиль талантливого вратаря широко известен в спортивном мире. Вместо классической обороны стоя голкипер защищал ворота необычным способом. Позже стиль бабочки стали активно копировать другие игроки.

«Как игрок, мне кажется, он был очень сильный, своеобразный, с клюшкой в левой руке. Это нечасто бывает, неудобным такой вратарь бывает для соперника», — отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков.

Оригинальный способ защиты сделал Эспозито одним из самых результативных вратарей НХЛ. Атлет входит в десятку лидеров по количеству выигранных матчей. В 1972 году хоккеист поучаствовал в Суперсерии Канада–СССР. Причем во время игр голкипер не раз вытаскивал команду из безнадежных ситуаций.

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