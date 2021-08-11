К 55-летию Чебурашки выпустят парфюм

Парфюм, названный в честь Чебурашки, выпустят к 55-летию со дня создания персонажа. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба «Союзмультпарка».

«В день 55-летия знаменитого персонажа (20 августа. — Ред.) в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент, а также презентуют одноименный парфюм», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, в компании добавили, что в юбилей героя в «Союзмультпарк» будет доставлена тонна апельсинов, в коробке с которыми, по истории, придуманной писателем Эдуардом Успенским, был найден Чебурашка.

В октябре 2020 года сообщалось, что в России снимут полнометражную семейную комедию «Чебурашка». Режиссером будущей ленты выступит создатель фантастического блокбастера «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко. Производство картины потребует не менее 600 млн рублей. Окончательный бюджет сформируют после утверждения сценария.

Позже пресс-секретарь студии «Союзмультфильм» Марина Малыгина сообщила, что решение о съемках фильма связано с популярностью этого героя у детей. Малыгина добавила, что в последние годы увеличился интерес к отечественным мультфильмам, и уточнила, что 35% всех мультсериалов на интернет-платформах составляют именно российские или советские.

Персонаж Чебурашка впервые появился в 1966 году в книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». В 1969 году на киностудии «Союзмультфильм» режиссером Романом Качановым был создан фильм «Крокодил Гена».