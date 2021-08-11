Момент ДТП с участием автобуса в Петербурге попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали в среду, 11 августа, момент ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадали семь человек.

Авария произошла на Ленинском проспекте. Удар был такой силы, что передняя часть автобуса прогнулась. У пострадавших диагностированы травмы средней тяжести, пишет Pravda.Ru. Шестерым из них потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, водитель автобуса мог почувствовать себя плохо или уснуть за рулем. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура Кировского района начала проверку, сообщает телеканал «360».