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Момент ДТП с участием автобуса в Петербурге попал на видео

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали в среду, 11 августа, момент ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, где пострадали семь человек.

Авария произошла на Ленинском проспекте. Удар был такой силы, что передняя часть автобуса прогнулась. У пострадавших диагностированы травмы средней тяжести, пишет Pravda.Ru. Шестерым из них потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, водитель автобуса мог почувствовать себя плохо или уснуть за рулем. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Прокуратура Кировского района начала проверку, сообщает телеканал «360».

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