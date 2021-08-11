Семь человек пострадали в результате ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус попал в ДТП. В результате семь человек пострадали, шестерым из них потребовалась госпитализация. Об этом 11 августа сообщает канал РЕН ТВ.

Авария произошла на Ленинском проспекте. У пострадавших диагностированы травмы средней тяжести.

По информации журналистов, водитель автобуса мог почувствовать себя плохо или уснуть за рулем.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в этот день четыре человека, в том числе три ребенка, пострадали в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем на трассе Хабаровск–Находка.