Япония смягчит карантинные меры для прибывающих из Москвы

Правительство Японии приняло решение смягчить с 14 августа карантинные требования для въезжающих в страну из Москвы. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе МИД Японии.

Время пребывания на карантине не будет изменено и будет, как и прежде, составлять 14 дней. При этом новые правила предполагают, что пребывающие после пересечения границы обязуются находиться в специализированном учреждении не шесть, а три дня.

Теперь туристы смогут провести оставшиеся дни дома. Нововведение распространяется также на граждан Великобритании, Малайзии, Пакистана и еще ряда государств. Кроме того, оно коснется и граждан Японии.

Помимо этого, в перечень с требованием обязательного трехдневного карантина в специальном учреждении включены Израиль, Франция, Мальта, Ливан и пять российских регионов, включая Амурскую и Волгоградскую области.

В начале августа американское издание Daily Beast сообщило, что незадолго до начала Олимпийских игр в Токио японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) направил в глобальную базу данных геномов вирусов GISAID информацию о выявлении в стране опасного штамма коронавируса «Лямбда», однако огласку эти сведения не получили.