Источник рассказал о выявлении штамма «Лямбда» в Японии до начала ОИ

Незадолго до начала Олимпийских игр в Токио японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) направил в глобальную базу данных геномов вирусов GISAID информацию о выявлении в стране опасного штамма коронавируса «Лямбда», однако огласку эти сведения не получили. Об этом в пятницу, 6 августа, пишет американское издание Daily Beast.

По его данным, штамм был обнаружен при проверке в аэропорту, о чем рассказал научный сотрудник института. О том, когда был выявлен вариант вируса, не уточняется. При этом об обнаружении штамма организация доложила в базу геномов 20 июля. Однако официально японские власти эти данные не озвучили, дополняет «Газета.ру».

«В минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно — я не знаю», — цитирует издание сотрудника института.

Он рассказал, что штамм «Лямбда» не попал в Японию, так как зараженный был помещен в карантин в аэропорту. Представитель организации уточнил, что раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в течение 3–11 дней.

Днем ранее в Токио был выявлен новый рекорд суточного прироста числа случаев COVID-19. Так, количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в Токио, где проходят летние Олимпийские игры, впервые превысило 5 тыс. Вместе с тем самый высокий суточный показатель заболеваемости был также выявлен по всей Японии — 14 тыс. случаев. Отмечается, что примерно 30% из них приходится на Токио.

В тот же день рекорд по числу выявленных положительных тестов на коронавирус был зафиксирован на Олимпийских играх в Токио. Так, инфекция была обнаружена еще у 31 человека. Общее количество случаев заболевания COVID-19 на ОИ составило 353.

Недовольные проведением Игр на фоне распространения коронавирусной инфекции японцы выходят на протесты. Так, акции прошли во время проведения церемонии открытия Олимпиады 23 июля. Граждане считают, что правительство нарушает конституцию и не готово защитить население от распространения COVID-19. В ответ власти приняли решение проводить соревнования без участия иностранных болельщиков.

В конце июня «Лямбда»-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие сделали во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в Аргентину.