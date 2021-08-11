В Росприроднадзоре прокомментировали разлив нефти под Новороссийском

В пресс-службе Росприроднадзора в среду, 11 августа, прокомментировали «Известиям» разлив нефти в Черном море в результате залпового выброса с греческого танкера под Новороссийском, заявив, что ведомство планирует произвести расчет нанесенного ущерба.

«Росприроднадзор произведет расчет ущерба, после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости. При необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта»,— рассказали в Росприроднадзоре.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В КТК при этом уточнили, что инцидент произошел в 16:49 мск, к 22:42 разлив был локализован. Позднее в консорциуме заявили, что ликвидация разлива завершилась, всего было привлечено 17 аварийно-спасательных судов.

Ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН проанализировали радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1, сделанный 8 августа, и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км, тогда как Каспийский КТК оценивал ее в 200 кв. м.

Вместе с тем главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной рассказал «РИА Новости», что шторм мог способствовать распространению пятна нефтепродуктов от берега в море, но спас побережье, которому не потребуется серьезная очистка. По его словам, нефтяное пятно представляет собой радужную пленку, а не черную нефть на поверхности воды.

Трубопровод КТК является международным нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году КТК завершил реализацию расширения, благодаря которому мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн т.