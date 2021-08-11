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Кабмин Украины продлил карантин до 1 октября

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Правительство Украины до 1 октября продлило адаптивный карантин, который был введен в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в среду, 11 августа, на заседании кабмина.

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«Правительство Украины продлевает адаптивный карантин до 1 октября», — заявил он.

Также кабмин продлит режим чрезвычайной ситуации в стране, передает RT.

По словам Шмыгаля, эпидемическая ситуация на Украине контролируемая, при этом «фиксируются первые негативные тенденции увеличения госпитализаций по коронавирусу».

При адаптивном карантине в каждом регионе ограничения устанавливаются отдельно в зависимости от эпидемической обстановки.

За время пандемии на Украине коронавирус был подтвержден у 2 261 354 человек, 2 193 752 выздоровели, 53 149 умерли от осложнений.

Ранее, 22 июля, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, согласно которому в стране до конца лета продлевается действие особого карантинного режима, передает НСН.

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