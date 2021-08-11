Депутат в Марий Эл призвал россиян кланяться перед начальством

Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов в ходе встречи с ветеранами труда в поселке Сенур призвал граждан страны кланяться перед начальством. Видео, на котором было запечатлено его выступление, опубликовали в одним из Telegram-каналов.

В ходе своей речи депутат помимо поклонов призвал присутствовавших не ссориться с властью, так как та «от Бога».

«Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога. Как с ней можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то доказать», — приводит его слова РЕН ТВ.

Отмечается, что встреча Кожанова с жителями села Сенур прошла в июне этого года.

Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в декабре 2018 года в ходе дискуссии в комментариях в соцсетях посоветовала малоимущим гражданам «развести сады и огороды» для того, чтобы кормить детей «хорошими» продуктами. Спустя несколько дней она извинилась, заявив, что «допустила некорректное выражение».