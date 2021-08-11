В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Краснодаре

Двое пострадавших при взрыве бытового газа в одном из многоквартирных домов Пашковского района Краснодара находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, взрыв произошел в ночь на среду в одной из квартир, расположенных на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома, уточнили в пресс-службе ведомства.

В помещении проживал 25-летний мужчина со своей матерью и отчимом. После того как пожарные ликвидировали возгорание, начавшееся вслед за взрывом, в помещении было обнаружено тело молодого человека.

«Его 61-летняя мать и 58-летний отчим с ожогами различной степени тяжести госпитализированы. По имеющимся данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии», — уточнили в СК.

Отмечается, что в настоящий момент остальные жильцы дома эвакуированы и расселены в гостиницу.

Следователи по факту произошедшего начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе определяется точное место возгорания в квартире, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Региональная прокуратура также сообщила о начале проверки по факту хлопка газа в жилом доме в Краснодаре. В пресс-службе ведомства отметили, что на месте происшествия введен режим локальной чрезвычайной ситуации.

Сообщение о возгорании диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило около полуночи. Площадь пожара составила около 50 кв. м, его удалось ликвидировать к 01:33 мск.

Предварительной причиной пожара, по словам мэра Краснодара Евгения Первышова, является взрыв бытового газа.

Позднее Первышов сообщил, что в результате пожара, начавшегося после взрыва бытового газа, один человек погиб и двое пострадали. По словам градоначальника, в доме проживали 53 человека, среди них 10 детей. Пункт временного размещения, который ранее планировали обустроить в гостинице «Кавказ», поменяли на гостиницу «Москва».

Кроме того, он рассказал, что был создан оперативный штаб под руководством его заместителя Андрея Дорошева. На месте работают сотрудники Службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты проводят оценку состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб и постановить, пригоден ли дом для проживания. Отмечалось, что жителям положена компенсация.