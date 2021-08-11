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Производителя куклы Барби обвинили в расизме

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Компанию Mattel обвинили в расизме после выпуска новой инклюзивной линейки кукол Барби, посвященной летним Олимпийским играм в Токио, в которой не оказалось ни одной азиатки. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает издание Daily Mail.

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Новая кукольная коллекция является частью официальных товаров «Токио-2020». Первый ее выпуск датируется февралем прошлого года, однако компания начала повторно продвигать свое предложение с началом старта Олимпиады.

Инклюзивный набор включает в себя пять кукол, каждая из которых представляет новые виды спорта, добавленные в Олимпиаду до 2020 года, — софтбол, скалолазание, скейтбординг, карате и серфинг.

Каждая кукла располагает своим оттенком кожи и формой тела, однако пользователи интернета обратили внимание на отсутствие в коллекции представителя азиатской культуры и усмотрели в этом оскорбление, так как сама Олимпиада состоялась в Токио.

Mattel была раскритикована в социальных сетях. Отдельные люди даже дали обещание больше не приобретать кукол от производителя.

Ранее, 22 июля, в Соединенных Штатах было принято решение о том, что все матчи Национальной футбольной лиги будут начинаться с неофициального «национального гимна афроамериканцев».

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