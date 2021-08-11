Ритейлеры сообщили о росте спроса на Bluetooth-наушники

С января по июнь 2021 года общие продажи всех наушников в России составили 25,3 млрд рублей и 10 млн штук, что на 32% и 5% больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в компании «М.Видео–Эльдорадо».

Главным двигателем рынка выступили беспроводные модели. Россияне приобрели более 5,2 млн таких наушников на сумму 22 млрд рублей. Продажи увеличились на 44% в штуках и на 42% в сумме по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В итоге Bluetooth-гаджеты заняли 52% рынка в штучном выражении и впервые обошли проводные модели по этому показателю, утверждают в «М.Видео–Эльдорадо».

В «Ситилинк» доля продаж беспроводных наушников по итогам первой половины 2021 года составила 56% в штуках, рассказали в компании.

Тезис о росте доли продаж беспроводных наушников до половины рынка этих гаджетов справедлив только для официального рынка, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, если взять серые продажи и иностранные маркетплейсы, то лидерство останется за традиционными моделями.

«В то же время сложно отрицать, что беспроводные наушники быстро наращивают долю. В том числе и в регионах, где традиционно доминируют дешевые проводные устройства. Причина простая: появляется всё больше недорогих вариантов с Bluetooth. Сегодня в этой категории можно что-нибудь купить даже за 1 тыс. рублей», — сказал эксперт.

Ритейлеры считают, что основными драйверами увеличения спроса на беспроводные наушники являются постоянно расширяющийся ассортимент, а также массовый переход людей на удаленную работу.

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Чао, кабель: Bluetooth-наушники впервые стали лидерами на рынке России