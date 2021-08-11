В крупных банках выросли ставки на ипотеку и потребительские кредиты

Крупнейшие банки в период с 23 июля по 7 августа увеличили ставки на жилищные и потребительские кредиты, следует из мониторинга «Сравни.ру», с которыми ознакомились «Известия». Проценты по ипотеке в среднем выросли на 0,5 п.п., а по потребзаймам — на 1,5–2 п.п.

18 кредитных организаций увеличили условия по жилищным ссудам в диапазоне от 0,1 до 1 п.п., следует из данных маркетплейса. В частности, в Сбербанке ставки на кредиты на новостройку и готовое жилье при первоначальном взносе до 20% выросли на 0,1 п.п., составив 8,3–9,3% и 8,4–9,7% соответственно, отмечено в материалах мониторинга. В ВТБ проценты по ипотеке в рамках господдержки стали едиными — 6,35%, поднявшись на 0,45–0,65 п.п., указали в маркетплейсе.

Ставки по программам ипотечного кредитования увеличили в ПСБ, Райффайзенбанке, Юникредит Банке, указано в результатах мониторинга. В Газпромбанке изменение процентов по жилищной ссуде носит разнонаправленный характер. Наибольшая корректировка условий на 1 п.п. на жилую и коммерческую недвижимость наблюдается в региональных организациях: Банк Казани, «Итуруп», «Агророс», «Центр-инвест».

Стоимость потребительских кредитов выросла в 17 организациях в диапазоне от 0,5 до 2,5 п.п. Наибольшее повышение зафиксировано в Альфа-банке и МИБе, где максимальная ставка по рефинансированию увеличилась на 2,51 п.п.

Эксперты предрекают дальнейший рост ставок на 1–1,5 п.п. по ипотеке и на 2,5–3 п.п. по потребзаймам.

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Навести ставки: в крупных банках подорожали ипотека и потребкредиты