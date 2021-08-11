Экспортная цена электричества превысила допандемийный уровень

Средняя системная цена электроэнергии на бирже Nord Pool в период с 1 по 25 июля 2021 года уже превысила допандемийный уровень. Согласно протоколу оперативного совещания у директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова от 27 июля (есть у «Известий»), стоимость ресурса увеличилась в 22 раза по сравнению с июлем 2020-го и составила €54,6 за 1 МВт/ч.

В прошлом году стоимость электроэнергии для североевропейских стран была на уровне €2,5 за 1 МВт/ч, сказано в протоколе. В Минэнерго сказали «Известиям», что это средняя цена на рынке Nord Pool в июле 2020 года по следующим странам: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. В пандемию на бирже были зафиксированы даже отрицательные значения.

«Это одноставочная оптовая цена на сутки вперед на рынке Nord Pool указанных стран. В ней не учтены инфраструктурные и сетевые платежи», — отметили в ведомстве.

В документе также сказано, что в июле 2021 года средняя цена на электроэнергию в Финляндии составила €78,5 за 1 МВт/ч против €19,3 в прошлом году (увеличение на 306%). В Литве рост составил €90,2 за 1 МВт/ч против €32,4 (+178%). В Латвии — €90,2 против €32,5 (+177%).

В Минэнерго заявили, что в 2020-м электроэнергия дешевела, а в 2021-м стоимость ресурса выросла на фоне роста потребления и подорожания энергоносителей в Европе. Июльская ценовая динамика сохранится и в августе, считают в ведомстве.

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