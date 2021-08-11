РКН добился удаления хештегов по тематике «синего кита» в TikTok

Роскомнадзор (РКН) добился удаления хештегов, связанных с тематикой «синего кита», на платформе TikTok, что следует из текста ответа регулятора на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ), которое есть в распоряжении у «Известий». Блокировку хештегов подобного характера подтвердил представитель TikTok, о чем стало известно в среду, 11 августа.

Так, регулятором был заблокирован контент на суицидальную тематику, однако основная роль в удалении запрещенной информации отводится самим социальным сетям в соответствии с положениями принятого в прошлом году российского закона. РКН ожидается вступление в силу дополнительных подзаконных актов, с которыми можно будет приступить к созданию специального реестра соцсетей.

Предполагается, что законодательные изменения должны дать эффект в виде кратного сокращения запрещенного контента в интернете.

Обращение, затрагивающие блокировку противоправного контента, было направлено в регулятор в конце июня, и прежде всего оно коснулось хештегов в TikTok, которые можно отнести к тематике групп смерти. Отвечая на соответствующее письмо, РКН уведомил об удалении 11 таких хештегов.

«На основании ряда решений Роспотребнадзора интернет-страницы социальных сетей TikTok и Instagram, приведенные в вашем письме, были внесены в Единый реестр запрещенной информации», — говорится в тексте письма регулятора, которое имеется в распоряжении «Известий».

В пресс-службе РКН поделились, что ведомство ведет борьбу с группами смерти начиная с 2017 года. По сей день было выявлено порядка 10 тыс. сообществ, личных страниц пользователей социальных сетей, а также постов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удаляй и здравствуй: Роскомнадзор добился блокировки хештегов «синего кита» в TikTok»