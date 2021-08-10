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Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны

Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны

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Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу заявил, что лидеры боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) обещали не атаковать соседние государства. Об этом глава Минобороны заявил во вторник, 10 августа.

«Его («Талибана») лидеры говорят о том, что мы («Талибан») не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории», - сообщил министр на молодежном форуме «Территория смыслов».

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Эскалация террористического движения вызвана выводом американских войск из Афганистана, МИД России подчеркнул, что Вашингтон этим шагом признал провал своей операции в этом регионе.

В связи с чем боевики за последние месяцы овладели значительными сельскими территориями и развернули наступление на большие города.

Так, президент США Джо Байден заявил, что планы вывода войск из Афганистана не изменились с наступлением боевиков движения «Талибан». По его словам, силы безопасности Афганистана сами должны сражать за себя и свою страну.

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