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В Ботаническом саду Петербурга упал 160-летний дуб

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В петербургском Ботаническом саду Петра Великого упал дуб, возраст которого достигает 160 лет. Как предполагают специалисты, это связано с прошедшим накануне дождем, а также усыханием дерева. Об этом во вторник, 10 августа, рассказали в пресс-службе сада.

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«8 августа 2021 года около 9 часов утра в Ботаническом саду Петра Великого упало дерево. Это дерево дуба черешчатого (Quercus robur L.) <...> относилось к старейшим деревьям нашего сада. По данным Леспроекта, в 1981 году его возраст был оценен в 120 лет, и с тех пор прошло еще 40 лет», — указано в сообщении, размещенном в «ВКонтакте».

По словам специалистов, дерево находилось в хорошем состоянии.

«Почему же оно упало? Если подойти поближе, то видно, что на месте вывороченных корней образовалась яма до одного метра глубиной. Скелетные якорные корни, которые уходили вглубь и в стороны, поддерживали крону, почти все сгнили. Мочковатых мелких корней очень мало. Территория, где растет дуб и другие соседние деревья, находится на острове, всего на три метра выше уровня моря и с близким залеганием грунтовых вод», — отметили эксперты.

При этом многие деревья стали более остро реагировать на изменения климата последних десятилетий, что также могло сказаться на состоянии дуба. Помимо этого, на территории сада ранее были выявлены почвенные организмы, деятельность которых вызывает корневые гнили и усыхание, указали специалисты.

В июне в Ботаническом саду Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) распустился кактус «Царица ночи», который цветет всего несколько часов один раз в году. Отмечалось, что впервые данное растение появилось в саду СПбГУ не менее 110 лет назад, однако цветение этих кактусов еще ни разу прежде не удавалось зафиксировать.

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