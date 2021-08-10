В Китае создали стеклообразный материал прочнее алмаза

Ученые из Университета Яншань в Китае разработали стеклообразный материал, который превосходит алмаз по прочности. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает издание Newsweek.

Отмечается, что материал получил название AM-III. Эксперименты показали, что его прочность достигает 113 гигапаскалей (ГПа), тогда как у природных алмазов она может составлять от 70 до 150 ГПа.

«Наши измерения показывают, что материал AM-III сопоставим по прочности с алмазом и превосходит другие известные материалы», — приводит издание комментарий авторов научной работы.

Для достижения запланированной прочности материала, китайские ученые измельчили и смешали фуллерены (молекулярные соединения из атомов углерода). Позже подвергли давлению около 35 ГПа и нагреву до 1200 градусов Цельсия в течение 12 часов, затем охладили.

По словам исследователей, материал обладает широким потенциалом для практического применения. В частности, его можно использовать для производства солнечных панель.

В июне исследователи из Великобритании и Нидерландов представили полностью автоматизированную технологию, позволяющую роботам размножаться, развивая свой искусственный генетический код с течением времени для адаптации к окружающей среде.