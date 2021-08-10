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Часть парка «Ергаки» в Сибири закрыли из-за нападения медведей на туристов

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В Красноярском крае закрыли для посещения часть природного парка «Ергаки», расположенную в Каратузском районе. Соответствующее решение было принято администрацией муниципального образования в связи с нападениями медведей на туристов.

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Ранее аналогичные ограничительные меры ввели в Ермаковском районе. Пролегающие по его территории турмаршруты и экотропы закрыли до начала ноября, пишет ИА KrasoyarskMedia.

«К посещению остаются открытыми: озеро Светлое — пик Птица; урочище Тушканчик — водопад Мраморный; визит-центр — Висячий камень — озеро Художников — озеро Светлое; экотропа на озеро Светлое; экотропа Каменный город», — сообщили в парке.

В краевом министерстве экологии и дирекции «Ергаки» призвали туристов вовсе отказаться от посещения парка. В случае похода необходимо зарегистрироваться в МЧС и визит-центре и не сходить с доступных к посещению маршрутов.

Охотинспекторы минэкологии и парка продолжают работать в усиленном режиме. Они патрулируют турмаршруты и следят за безопасностью людей. Сотрудники парка называют поведение медведей в этом году аномальным и подчеркивают, что животные агрессивны по отношению к людям из-за отсутствия корма.

В конце июля в природном парке «Ергаки» медведь напал на группу московских туристов, в результате чего погиб 42-летний мужчина. Позже сообщалось, что животное, которое, предположительно, ранее напало на туристов, убили. За месяц до этого жертвой хищника стал 16-летний школьник.

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