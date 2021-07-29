В Красноярском крае убили медведя после нападения на туристов

В Красноярском крае в природном парке «Ергаки» был убит медведь, который, предположительно, ранее напал на туристов. Криминалисты взяли биоматериал животного, чтобы подтвердить, что именно он убил туриста. Об этом 29 июля сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

«Медведя, который был обнаружен недалеко от места нападения на туристичеcкий лагерь, ликвидировали. У него сделали забор биоматериала для генетической экспертизы, чтобы установить, он ли убил туриста», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что 27 июля на группу туристов из Москвы, которые остановились на ночлег в районе девяти озер хребта Арадаский, при сборе палаточного лагеря напал медведь. Один человек погиб, трем участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, участники группы рассказали о произошедшем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказала «Известиям» замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина, в законе не регламентируется, что медведя, напавшего на человека, необходимо убить.

«Законодательством это никак не регламентируется. Но практически всегда поступают именно так. По нескольким причинам. Во-первых, медведь не просто так напал на человека, у него всегда для этого есть причины. Либо это был подранок, либо что-то не так с этим медведем», — рассказала Бабина.

Она отметила, что у медведей есть врожденная боязнь человека, но когда они ее преодолевают, то могут «включить человека в свой рацион».

«Человека найти очень просто. Он оставляет очень много следов и имеет очень характерный запах. Поэтому, конечно, не по вкусовым предпочтениям, но потому что это легкая и доступная добыча, медведь может просто повторить этот опыт, и неоднократно», — добавила Бабина.

Нападение медведя стало вторым таким ЧП с начала летнего туристического сезона. Отмечалось, что первый случай в этом парке произошел 21 июня на озере Медвежье. Хищник напал на группу, состоящую из 13 туристов.