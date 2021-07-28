Меры неосторожности: ждать ли повторения трагедии в парке «Ергаки»

В природном парке «Ергаки» Красноярского края, где 27 июля одного из туристов загрыз медведь, сохраняется опасность для остальных путешественников . По словам директора парка, на этой территории обитают 400 медведей, и все они сейчас голодны и опасны, поскольку в этом году из-за позднего наступления тепла у них недостаточно корма. Нынешним летом подобный инцидент случился уже второй раз, а до этого здесь не было нападений медведей на людей в течение последних 15 лет. Единовременно на территории «Ергаков» могут находиться около 800 человек, из них 20% не регистрируют свое пребывание на заповедной территории, рассказали в парке.

Неудачное место для стоянки

27 июля в природном парке «Ергаки» Ермаковского района Красноярского края на группу из четырех путешественников из Москвы, занимавшихся спортивным туризмом, напал медведь. Один человек погиб, рассказали трое его товарищей, которым удалось спастись. Они сами видели, как зверь рвал тело.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Ергаки» — это 343 тыс. га сложного рельефа с большими перепадами высот, самая значительная из которых — пик Араданский, достигающий 2456 м. Медведь набросился на одного из путешественников в лагере, который был разбит в окрестностях Араданского хребта (входит в систему Западного Саяна). Жертва, Евгений Старков, в какой-то момент отошел за дровами, и животное, по словам друзей Евгения, убило его, а затем утащило в лес. О случившемся трое приятелей Старкова смогли сообщить только на следующее утро, 28 июля.

— Я знаю, что Евгений ходил в походы, был легким на подъем. Когда мы вместе работали, он выезжал в Подмосковье, в Крым и всем предлагал поехать вместе с ним. Гибель Евгения для меня большая неожиданность. Не могу в это поверить, он очень хороший человек. Мне очень грустно и очень жаль, — сказал «Известиям» знакомый погибшего Роман Семенов.

Меры неосторожности Турист во время отдыха на территории природного парка «Ергаки» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сейчас на место трагедии для поиска тела направлена следственно-оперативная группа, егеря и сотрудники МЧС . Вылет вертолета спасателей осложняется погодными условиями (сильным ветром. — «Известия») в зоне происшествия, сообщается на сайте СК по региону.

Это уже не первый случай, когда медведи атакуют людей в «Ергаках» этим летом. 21 июня зверь напал на туристическую группу из 13 человек. 16-летний подросток скончался на месте, еще один взрослый получил травмы.

По факту произошедшего 27 июля СК по региону проводит проверку. Следователи выясняют, почему администрация парка допустила присутствие туристов на территории, где уже был случай нападения хищников на людей.

«Причина в погоде»

В «Ергаках» обитает около 400 медведей, и все они сейчас опасны , рассказал «Известиям» директор этого природного парка Игорь Грязин. При этом, по данным на вечер вторника, 27 июля, на территории парка находилось примерно 800 человек, уточнил он. А в выходные дни число посетителей обычно достигает 3 тыс.

— Мы поддерживаем связь со всеми особо охраняемыми природными территориями, где есть большие популяции медведей. На Камчатке их тоже много, но там нет такого потока туристов. Примерно такая же климатическая ситуация, как у нас, сейчас в парках Тывы и Хакасии. У них тоже бродят голодные медведи, но опять же — не такой турпоток. Мы же оказались в особой ситуации — она аномальная. С момента организации нашего парка такое произошло впервые. Причина в погоде. Лето наступило на месяц позже, ягоды не вызрели, медведям голодно, — рассказал Игорь Грязин. — Ситуация беспрецедентная: за последние 15 лет у нас случаев нападения медведей на людей не было.

Меры неосторожности Фото: Global Look Press/Russian Look/Serguei Fomine

По его словам, примерно 20% посетителей заходят в парк «самотеком», а остальные 80% регистрируются в администрации ООПТ и в МЧС.

— У нас становятся на учет в основном некатегорийные туристы. Мы обустроили 9 км экологических троп и 160 км туристических маршрутов, которые рассчитаны не на любителей, а на подготовленных путешественников, способных идти пять-семь дней. А вот спортивные туристы регистрируются не только у нас, но еще и в МЧС. Их маршруты пролегают по труднодоступным участкам. В зависимости от категории сложности пути они потом получают спортивный разряд. 27 июля именно такая группа спортсменов из Москвы столкнулась с медведем. Они вышли в поход 24 июля и должны были вернуться 7 августа, — рассказал «Известиям» директор парка.

Он считает, что трагедия произошла по вине туристов.

— Несмотря на наши инструкции, все они поступили неправильно: стали разбегаться при виде медведя, — сказал Игорь Грязин. — У голодного хищника при виде убегающего человека срабатывает инстинкт нападения. И вот произошла трагедия. Трое выживших ребят вышли на наш кордон, оттуда наши сотрудники отвели их на пост МЧС на территории парка. Там же сейчас работает полиция. Но из-за плохой погоды вертолет МЧС не может отправиться на место происшествия, которое должны указать спасшиеся туристы.

Сейчас в природный парк «Ергаки» направлены дополнительные группы охотинспекторов , сообщили «Известиям» в Минэкологии Красноярского края. Помогать дежурным группам будут и местные охотники, и работники парка. Они намерены патрулировать основные туристические маршруты и следить за безопасностью отдыхающих на заповедной территории.

Меры неосторожности Туристы у Висячего камня на территории природного парка «Ергаки» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

28 июля в Ермаковском районе объявили об ограничении посещения парка «Ергаки» . «Известия» направили запрос в МЧС с просьбой сообщить, какие еще принимаются меры предосторожности.

Истоки агрессии

В России более 100 заповедников и свыше 30 национальных парков. Медведи обитают во многих из них. Но сообщения об инцидентах со зверями приходят в этом году только из «Ергаков» . Есть подозрение, что на людей может нападать одно и то же животное , предположил биолог, член совета Центра охраны дикой природы Николай Формозов.

— Сейчас в Саянах медведи питаются в основном свежей травой, и голодному зверю там появиться вроде бы неоткуда. Но даже если медведь голоден, он в самую последнюю очередь станет набрасываться на человека. Они боятся нас больше, чем мы их . Агрессивными могут быть подранки, то есть медведи, которых кто-то подстрелил, но не убил. Они начинают считать человека опасным существом и могут напасть. Кроме того, из-за незаживших ран им трудно добывать пищу в природе, — отметил эксперт.



Также ситуация становится довольно угрожающей, если на территории парка есть помойки. Животные привыкают к ним и, соответственно, к людям, начиная считать, что человек — источник пищи, подчеркнул ученый. Такие «перекусы» поблизости от людей часто приводят и к появлению подранков. А травмированное животное представляет огромную опасность.

Меры неосторожности Фото: Global Look Press/Andrey Ivanov