Авиакомпания «Россия» доплатит бортпроводникам 35 тыс. рублей за выход в рейсы

Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») премирует бортпроводников, доступных для планирования на рейсы с 5 августа по 10 сентября. Денежная выплата составит 35 тыс. рублей, говорится в приказе главы авиаперевозчика Сергея Александровского.

Под доступностью для планирования подразумевается готовность сотрудников выйти в рейс по первому вызову.

«Поощрить денежной премией в размере 35 000 рублей старших бортпроводников и бортпроводников Департамента обслуживания на борту, имеющих действующее свидетельство бортпроводника гражданской авиации, допуск к работе на борту воздушных судов в качестве члена кабинного экипажа и доступных к планированию для выполнения рейсов 31 календарный день или более в период с 05.08.2021 по 10.09.2021», — цитирует формулировку из приказа

председатель профсоюза пилотов авиакомпании Оксана Власенко в своем письме бортпроводникам, копия которого появилась у «Известий» во вторник, 10 августа.

Приказ о премиях уже подписан гендиректором «России». Сумма премии указана до вычета налогов, отметила Власенко.

Авиакомпания «Россия» предпринимает меры по дополнительному премированию работников за интенсивную работу в высокий сезон, рассказал «Известиям» официальный представитель перевозчика Сергей Стариков. По его словам, в гражданской авиации наблюдается нехватка сотрудников, вызванная эпидемиологической ситуацией, когда на карантин могут уйти не только отдельные бортпроводники, а целые экипажи. Другой причиной нехватки является открытие международного авиасообщения.

«После получения разрешения на выполнение полетов авиакомпаниям одномоментно в «высокий» сезон требуется большое количество экипажей. Потребность в них невозможно заранее предусмотреть ввиду того, что авиакомпании не знают, когда и в какую страну оперативный штаб по борьбе с завозом и распространением коронавирусной инфекции разрешит полеты или увеличит частоты в уже открытые страны», — добавил представитель авиакомпании.

При этом рабочее время кабинных экипажей ограничено 90 часами в месяц, а значит, переработки этого времени не допустимы, подчеркнул Стариков.

Пассажиры «России» в конце июля – начале августа столкнулись с задержками рейсов, в том числе длительными, которые затем сменились многочисленными отменами. По подсчетам «Известий», тогда было задержано около 50 рейсов. Причиной стала нехватка бортпроводников.

С начала лета число ушедших на больничный стюардов и стюардесс в «России» увеличилось втрое, говорил «Известиям» представитель авиакомпании. По словам источника «Известий» в авиакомпании, 2 августа пилоты приходили на некоторые рейсы, а бортпроводников не было. Из-за неукомплектованности составов на рейсы начались многочасовые задержки, добавил он.

В «России» не хватает порядка 1 тыс. бортпроводников, сообщал «Известиям» председатель первичной профсоюзной организации летного состава компании Игорь Морозов. По его словам, перевозчик отправляет самолеты с минимальным составом бортпроводников, который установлен по каждому типу для обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей.

2 августа источник «Известий» в группе «Аэрофлот» сообщил, что авиакомпания выполнит часть отмененных рейсов «России».