Прямой эфир
Общество
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Общество
Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Общество
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Общество
Москвичей предупредили об «атмосферном фейерверке» с грозами
Общество
В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты
Интернет
TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Авиакомпания «Россия» доплатит бортпроводникам 35 тыс. рублей за выход в рейсы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Россия» («дочка» «Аэрофлота») премирует бортпроводников, доступных для планирования на рейсы с 5 августа по 10 сентября. Денежная выплата составит 35 тыс. рублей, говорится в приказе главы авиаперевозчика Сергея Александровского.

Под больным вопросом: почему на рейсы «дочки» «Аэрофлота» не пришли бортпроводники
Что могло привести к сбою в расписании авиакомпании «Россия»

Под доступностью для планирования подразумевается готовность сотрудников выйти в рейс по первому вызову.

«Поощрить денежной премией в размере 35 000 рублей старших бортпроводников и бортпроводников Департамента обслуживания на борту, имеющих действующее свидетельство бортпроводника гражданской авиации, допуск к работе на борту воздушных судов в качестве члена кабинного экипажа и доступных к планированию для выполнения рейсов 31 календарный день или более в период с 05.08.2021 по 10.09.2021», — цитирует формулировку из приказа
председатель профсоюза пилотов авиакомпании Оксана Власенко в своем письме бортпроводникам, копия которого появилась у «Известий» во вторник, 10 августа.

Приказ о премиях уже подписан гендиректором «России». Сумма премии указана до вычета налогов, отметила Власенко.

Авиакомпания «Россия» предпринимает меры по дополнительному премированию работников за интенсивную работу в высокий сезон, рассказал «Известиям» официальный представитель перевозчика Сергей Стариков. По его словам, в гражданской авиации наблюдается нехватка сотрудников, вызванная эпидемиологической ситуацией, когда на карантин могут уйти не только отдельные бортпроводники, а целые экипажи. Другой причиной нехватки является открытие международного авиасообщения.

«После получения разрешения на выполнение полетов авиакомпаниям одномоментно в «высокий» сезон требуется большое количество экипажей. Потребность в них невозможно заранее предусмотреть ввиду того, что авиакомпании не знают, когда и в какую страну оперативный штаб по борьбе с завозом и распространением коронавирусной инфекции разрешит полеты или увеличит частоты в уже открытые страны», — добавил представитель авиакомпании.

При этом рабочее время кабинных экипажей ограничено 90 часами в месяц, а значит, переработки этого времени не допустимы, подчеркнул Стариков.

Пассажиры «России» в конце июля – начале августа столкнулись с задержками рейсов, в том числе длительными, которые затем сменились многочисленными отменами. По подсчетам «Известий», тогда было задержано около 50 рейсов. Причиной стала нехватка бортпроводников.

С начала лета число ушедших на больничный стюардов и стюардесс в «России» увеличилось втрое, говорил «Известиям» представитель авиакомпании. По словам источника «Известий» в авиакомпании, 2 августа пилоты приходили на некоторые рейсы, а бортпроводников не было. Из-за неукомплектованности составов на рейсы начались многочасовые задержки, добавил он.

В «России» не хватает порядка 1 тыс. бортпроводников, сообщал «Известиям» председатель первичной профсоюзной организации летного состава компании Игорь Морозов. По его словам, перевозчик отправляет самолеты с минимальным составом бортпроводников, который установлен по каждому типу для обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей.

2 августа источник «Известий» в группе «Аэрофлот» сообщил, что авиакомпания выполнит часть отмененных рейсов «России».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021