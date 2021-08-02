«Аэрофлот» выполнит часть отмененных рейсов авиакомпании «Россия»

«Аэрофлот» выполнит часть отмененных рейсов дочерней авиакомпании «Россия». Об этом «Известиям» рассказал источник в группе «Аэрофлот» в понедельник, 2 августа.

«Россия» отменила 17 рейсов, из них пять в понедельник, 2 августа, и 12 запланированных на вторник, 3 августа. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево. По словам собеседника «Известий», «Аэрофлот» выполнит вместо «России» только 10 рейсов.

2 августа были отменены вылеты из Москвы в Челябинск, из Мурманска (два рейса) в Архангельск, а также обратный рейс из Архангельска. На 3 августа отменены вылеты из Мурманска в Москву (четыре рейса), из Челябинска в Москву (два рейса), из Москвы в Мурманск (два рейса), а также московские рейсы в Волгоград, Симферополь и обратно.

Ранее в понедельник стало известно о задержке вылета рейса Москва ― Челябинск авиакомпании «Россия» в связи с тем, что у части экипажа перед полетом были выявлены положительные тесты на COVID-19. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе перевозчика, по этой причине медицинская служба авиакомпании не допустила экипаж к выполнению рейса.

В авиакомпании пояснили, что в короткий срок «потребовалось существенное дополнительное количество бортпроводников, допущенных на полеты на разных типах самолетов». Компания была вынуждена привлекать сотрудников из резерва, ограниченного в высокий сезон. Это спровоцировало дальнейшие задержки рейсов.

12 июля сообщалось, что Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирус каждые 72 часа, или каждые трое суток. Тогда представитель ведомства сказал «Известиям», что Росавиация не комментирует служебную переписку. Достоверность документа подтвердил источник в одном крупном авиаперевозчике.

В тот же день собеседник «Известий», близкий к топ-менеджменту одной из крупных авиакомпаний, отметил, что выполнение подобного требования обернется для авиакомпаний дополнительной финансовой нагрузкой, в то время когда им и так приходится выживать в условиях постоянных ограничений.

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