Под больным вопросом: почему на рейсы «дочки» «Аэрофлота» не пришли бортпроводники

Пассажиры авиакомпании «Россия» в конце июля — начале августа столкнулись с задержками рейсов, в том числе длительными. По подсчетам «Известий», перевозчик в последнее время вылетел с задержкой около 50 раз. Причиной стала нехватка бортпроводников. С начала лета число ушедших на больничный стюардов и стюардесс в «России» увеличилось втрое, сказал «Известиям» представитель авиакомпании. Впрочем, растущую долю больничных фиксируют и другие перевозчики, но это не привело к задержкам большого числа рейсов, сказал «Известиям» источник в крупной авиакомпании. Причина сбоев в расписании «России» может быть более системной. В Сети стала распространяться информация о том, что бортпроводники авиакомпании устроили в понедельник забастовку, взяв больничные и отказавшись от дальних рейсов. Эту информацию в компании официально опровергли. В понедельник, 2 августа, задержки вылетов у «России» сменились многочисленными отменами. Перевозку пассажиров этих рейсов взяла на себя материнская компания «Аэрофлот», сообщил источник в компании. Эксперты не комментируют забастовку, но указывают, что авиаотрасль впервые столкнулась с ситуацией, когда волна заболеваний членов экипажей происходит в условиях пиковых объемов перевозок, что нельзя было заранее предугадать и спланировать.

Уйти на больничный

С 28 июля дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» «Россия» в московском аэропорту Шереметьево на прилет и вылет задержала около полусотни рейсов , из них 31 — в понедельник, 2 августа, подсчитали «Известия» на основании данных сервиса Flightradar24 и онлайн-табло авиагавани. Около 20 самолетов вылетели позже на четыре и более часов, из них два — почти на восемь часов. Задерживались рейсы, выполняемые на самолетах Boeing 777 и Superjet 100.

Представитель перевозчика объяснил «Известиям» задержку одного из рейсов тем, что перед вылетом у части экипажа были выявлены положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию , из-за чего медицинская служба «России» не допустила экипаж к выполнению рейса. Всех контактирующих с ними компания также отстранит от выполнения полетов.

Под больным вопросом Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Авиакомпания «Россия» в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на транспорте принимает исчерпывающие меры профилактики антивирусной защиты на бортах воздушных судов, максимально обеспечивая безопасность пассажиров. Строгие правила соблюдения профилактических мер распространяются на всех без исключения работников авиакомпании. Количество вакцинированного персонала постоянно увеличивается, — добавил он.

По словам источника «Известий» в «России», в качестве причины задержки этого рейса во внутренней программе указано «отсутствие бортпроводников». В Сети также стала распространяться информация о том, что в понедельник, 2 августа, стюарды и стюардессы «России» организовали забастовку, взяв больничные и отказавшись от дальних рейсов . По словам собеседника «Известий», в понедельник пилоты приходили на некоторые рейсы, а бортпроводников не было. Из-за неукомплектованности составов на рейсы начались многочасовые задержки, добавил он.

Но представитель авиакомпании не подтвердил информацию о забастовке. По его словам, задержки рейсов связаны с коронавирусом и высоким сезоном. Он добавил, что после введения ПЦР-тестирования экипажей каждые 72 часа число ушедших на больничные выросло в три раза с начала лета. 12 июля Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование членов экипажей на коронавирус каждые 72 часа, или каждые трое суток.

— В одночасье потребовалось существенное дополнительное количество бортпроводников, допущенных на полеты на разных типах самолетов. Компания была вынуждена привлекать сотрудников из резерва, ограниченного в высокий сезон. Это спровоцировало дальнейшие задержки рейсов , — объяснил он «Известиям».

Помимо задержек рейсов «Россия» начала отменять вылеты. В понедельник, 2 августа, она отменила 19 рейсов, из них 14 были запланированы на 3 августа , следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

2 августа были отменены вылеты из Москвы в Челябинск, из Мурманска (два рейса) в Архангельск, а также обратный рейс из Архангельска. На 3 августа отменены вылеты из Мурманска в Москву (четыре рейса), из Челябинска в Москву (два рейса), из Москвы в Мурманск (два рейса), в Волгоград и обратно, а также дважды в Симферополь и обратно (четыре рейса).

Перевозку пассажиров отмененных рейсов организует «Аэрофлот», сказал «Известиям» источник в компании.

В «России» не хватает порядка 1 тыс. бортпроводников , сказал председатель первичной профсоюзной организации летного состава компании Игорь Морозов. По его словам, перевозчик отправляет самолеты с минимальным составом бортпроводников , который установлен по каждому типу для обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей. Нормативом Росавиации минимальная численность бортпроводников для Boeing 777-300, на которых «Россия» задерживала рейсы на несколько часов, установлена на уровне 12 человек. По словам источника «Известий» в группе «Аэрофлот», если этот самолет будет отправлен с 10 бортпроводниками, то это не будет нарушением. Он объяснил это тем, что на каждую дверь в самолете должен быть один бортпроводник.

Отраслевой дефицит

Проблема роста доли больничных характерна и для других авиакомпаний , сказал источник «Известий» в российском перевозчике. По его словам, она может достигать 10%. Ранее в отрасли в нормальной ситуации до пандемии примерно 3–4% бортпроводников находились на больничном в каждый момент времени, напомнил собеседник в другом перевозчике.

В начале июля рейсы отменяла авиакомпания Utair из-за нехватки бортпроводников . Около 100 человек тогда заразились коронавирусом, а контактировавших с ними посадили на самоизоляцию. Но тогда отмена рейсов коснулась только одного-двух самолетов и не была такого масштаба, напомнил источник «Известий».

По его словам, все перевозчики так или иначе столкнулись с проблемой дефицита бортпроводников. В прошлом году волна заболевания не выпадала на лето, а в этом году, напротив, пришлась в самый пик авиаперевозок. Каждая компания по-разному диагностировала эту проблему. Перевозчики, которые провели предварительную доукомплектацию персоналом по весне и в начале лета, сейчас чувствуют себя лучше , заключил он.

Представитель крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air сказал «Известиям», что перевозчик на данный момент не испытает нехватки летного состава и не вел политику сокращения численности персонала на рейсах.

В Red Wings признали, что количество бортпроводников, находящихся сейчас на больничном, выше, чем было в обычное доковидное время, но всего на несколько процентных пунктов.

— Ситуация с пилотами также стабильная, около 50% наших летчиков привиты. Поэтому отмен и задержек рейсов из-за выявления коронавируса у летных или кабинных экипажей не было и не предвидится даже с учетом плотного летнего расписания. Сейчас основная сложность заключается в том, чтобы при большом количестве рейсов предоставлять членам экипажей дополнительный выходной для вакцинирования, — сказал «Известиям» представитель перевозчика.

В других авиакомпаниях на запрос «Известий» не ответили.

Достаточно сложно предугадывать и планировать подобные вещи , отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, предыдущие пики распространения коронавирусной инфекции на фоне более жестких ограничительных мер не привели к драматическому росту заболеваемости сотрудников авиаотрасли.

— Тогда объемы перевозок снижались. Сейчас, напротив, происходит их увеличение. В ряде случаев восстановление происходит до докризисного уровня. Именно с таким сочетанием авиакомпании столкнулись впервые. Проблема для отрасли в целом действительно существует. Часть ее связана с увеличением ПЦР-тестирования экипажей и, соответственно, числа выявленных случаев , — сказал эксперт.