В ГД оценили данные института Сан-Марино по вакцине «Спутник V»

Данные Института по социальной безопасности Сан-Марино о выработке антител у 99% участников исследования после вакцинации российским препаратом «Спутник V» свидетельствуют об эффективности вакцины. Об этом 10 августа заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Он отметил, что подобные исследования проводились и раньше, ведь указанная вакцина против коронавируса используется почти в 70 странах мира.

«Длительный мониторинг за результатами применения этой вакцины клиническим методом свидетельствует о том, что она достаточно эффективна, а подобного рода подтверждения экспертов в области иммунобиологии убедительно свидетельствуют о том, что это на самом деле так, что отечественная вакцина «Спутник V» является эффективным средством защиты от коварного COVID-19», — рассказал Говорин RT.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также заявил о хороших перспективах «Спутника V».

«Общественное мнение в мире меняется в пользу этой вакцины. И она того стоит — действительно эффективный и безопасный препарат», — рассказал специалист.

Ранее в этот день представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли сообщил, что антитела к коронавирусной инфекции после двух доз российской вакцины «Спутник V» выявили у 99% участников исследования, организованного властями Сан-Марино.

Он уточнил, что исследование проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. В Сан-Марино изучение сосредоточено на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы «Спутника V».

Всего в Сан-Марино российской вакциной привиты почти 20 тыс. жителей. Еще порядка 840 иностранных туристов приехали туда пройти вакцинацию из разных стран мира.

11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности. Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.