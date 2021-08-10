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В ГД оценили данные института Сан-Марино по вакцине «Спутник V»

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Данные Института по социальной безопасности Сан-Марино о выработке антител у 99% участников исследования после вакцинации российским препаратом «Спутник V» свидетельствуют об эффективности вакцины. Об этом 10 августа заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

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Он отметил, что подобные исследования проводились и раньше, ведь указанная вакцина против коронавируса используется почти в 70 странах мира.

«Длительный мониторинг за результатами применения этой вакцины клиническим методом свидетельствует о том, что она достаточно эффективна, а подобного рода подтверждения экспертов в области иммунобиологии убедительно свидетельствуют о том, что это на самом деле так, что отечественная вакцина «Спутник V» является эффективным средством защиты от коварного COVID-19», — рассказал Говорин RT.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также заявил о хороших перспективах «Спутника V».

«Общественное мнение в мире меняется в пользу этой вакцины. И она того стоит — действительно эффективный и безопасный препарат», — рассказал специалист.

Ранее в этот день представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли сообщил, что антитела к коронавирусной инфекции после двух доз российской вакцины «Спутник V» выявили у 99% участников исследования, организованного властями Сан-Марино.

Он уточнил, что исследование проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. В Сан-Марино изучение сосредоточено на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы «Спутника V».

Всего в Сан-Марино российской вакциной привиты почти 20 тыс. жителей. Еще порядка 840 иностранных туристов приехали туда пройти вакцинацию из разных стран мира.

11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности. Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

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