Два человека пострадали из-за пожара на судне в порту Латакии

Два человека пострадали в результате пожара, возникшего на одном из судов в порту сирийского города Латакия. Об этом во вторник, 10 августа, сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на генерального директора портовой компании Амджада Сулеймана.

По его словам, «легкие травмы при тушении пожара на корабле получили два человека». По имеющейся информации, возгорание произошло на борту торгового судна во время технического обслуживания.

Специалист добавил, у некоторых судовых рабочих, принимавших участие в тушении, возникла одышка. Пострадавшие при пожаре были доставлены в местный госпиталь, где им оказали неотложных меры, добавили в агентстве.

8 августа в норвежском порту Киркенес произошел пожар на российском промысловом судне. Все 22 члена экипажа были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 14 июля, иракский корабль загорелся в водах Персидского залива. В результате все девять членов экипажа погибли.