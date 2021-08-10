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Два человека пострадали из-за пожара на судне в порту Латакии

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Два человека пострадали в результате пожара, возникшего на одном из судов в порту сирийского города Латакия. Об этом во вторник, 10 августа, сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на генерального директора портовой компании Амджада Сулеймана.

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По его словам, «легкие травмы при тушении пожара на корабле получили два человека». По имеющейся информации, возгорание произошло на борту торгового судна во время технического обслуживания.

Специалист добавил, у некоторых судовых рабочих, принимавших участие в тушении, возникла одышка. Пострадавшие при пожаре были доставлены в местный госпиталь, где им оказали неотложных меры, добавили в агентстве.

8 августа в норвежском порту Киркенес произошел пожар на российском промысловом судне. Все 22 члена экипажа были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее, 14 июля, иракский корабль загорелся в водах Персидского залива. В результате все девять членов экипажа погибли.

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