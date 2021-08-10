Шойгу заявил о контроле властями Сирии над 90% территории страны

Власти Сирии контролируют более 90% территорий страны. Об этом 10 августа заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория Смыслов».

«Сирии помогла Россия. Потому что весь мир боролся с международным терроризмом, но к тому моменту, когда мы туда вошли, только 12% территории Сирии были подконтрольны правительству Сирии. На сегодняшний день это более 90% и там жизнь продолжает постепенно нормализовываться», — сказал Шойгу.

Ранее во вторник в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие России продолжили патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо.

Главная особенность патрулирования в Алеппо заключается в том, что российская техника двигается не только по асфальту, но и по гравийке, где, вероятно, сохранились спящие ячейки незаконных формирований.

Колонна преодолевает ключевые точки маршрута, однако сам путь меняется на постоянной основе, что обусловлено соображениями безопасности.

До этого, 16 июля, российские военные доставили продовольственные наборы в населенный пункт Аль-Карамма в сирийской провинции Алеппо. Деревня серьезно пострадала за последние годы, боевиков отсюда удалось изгнать только в 2020 году.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.