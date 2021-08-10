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Военные РФ продолжили патрулирование в сирийской Алеппо

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Военнослужащие России продолжили патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в российском Министерстве обороны.

Главная особенность патрулирования в Алеппо заключается в том, что российская техника двигается не только по асфальту, но и по гравийке, где, вероятно, сохранились спящие ячейки незаконных формирований.

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Колонна преодолевает ключевые точки маршрута, однако сам путь меняется на постоянной основе, что обусловлено соображениями безопасности.

«Флаг РФ является гарантом безопасности в зоне ответственности, что не дает боевикам возможности проводить какие-либо провокации», — рассказал представитель военной полиции вооруженных сил РФ в Сирии Максим Булатов.

Остановки, как правило, осуществляются на блокпостах, где собираются данные о соблюдении боевиками режима прекращения огня.

Отмечается, что в качестве главной точки на маршруте патрулирования выступают оборонительные позиции сирийской армии.

Совместные усилия позволили добиться главного, а именно возвращения беженцев на север Сирии. Еще в прошлом году половина домов на этом маршруте пустовала, в то время как сейчас в каждом из них протекает жизнь.

16 июля российские военные доставили продовольственные наборы в населенный пункт Аль-Карамма в сирийской провинции Алеппо. Деревня серьезно пострадала за последние годы, боевиков отсюда удалось изгнать только в 2020 году.

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