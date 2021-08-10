Взрыв произошел на танкере вблизи сирийского порта Латакия
Взрыв произошел на танкере вблизи сирийского порта Латакия, сообщил 10 августа Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).
По данным источников SOHR, взрыв прогремел на торговом судне, пришвартованном в гавани Латакии. По предварительной информации, в результате взрыва погибли люди и был причинен значительный материальный ущерб. Причина произошедшего пока неизвестна.
Как отмечает сирийское информагентство SANA, минимум два человека получили легкие ранения. Пожар на судне взят под контроль.
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