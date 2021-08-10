Взрыв произошел на танкере вблизи сирийского порта Латакия, сообщил 10 августа Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

По данным источников SOHR, взрыв прогремел на торговом судне, пришвартованном в гавани Латакии. По предварительной информации, в результате взрыва погибли люди и был причинен значительный материальный ущерб. Причина произошедшего пока неизвестна.

Как отмечает сирийское информагентство SANA, минимум два человека получили легкие ранения. Пожар на судне взят под контроль.

В июле сообщалось о взрыве на газоперерабатывающем заводе на северо-востоке Сирии. По данным СМИ, в районе после взрыва наблюдались необычные передвижения оккупационных сил. О причине произошедшего не сообщалось.

6 августа СБ ООН на заседании обсудил воздушную атаку на танкер Mercer Street в Оманском заливе. Как заявил постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, Лондон представил доказательства, которые якобы свидетельствуют об ответственности Ирана за нападение на танкер.

9 августа президент России Владимир Путин вы ходе выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН высокого уровня по морской безопасности предложил рассмотреть вопрос о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы занималась борьбой с морской преступностью. По его мнению, было бы полезно осуществлять обмен наработками и практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море.