В США рассказали о превосходстве Су-35С над американским F-22

В США рассказали о превосходстве Су-35С над американским F-22

2021-08-10 13:42:24

2021-08-10 13:42:24

2021-08-10 13:42:24

2021-08-10 13:42:24

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