Иллюзионист Сафронов раскрыл подробности своей болезни

Иллюзионист и экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов во вторник, 10 августа, рассказал подробности о своей болезни.

Он отметил, что узнал об онкологическом заболевании случайно, когда пришел на медосмотр.

«Нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови. Диаметр ее был 12 см, то есть опухоль размером с кулак», — приводит слова Сафронова радио «Комсомольская правда».

После биопсии врачи озвучили артисту два возможных диагноза — саркома или лимфома Ходжкина.

«К счастью, после биопсии подтвердился второй диагноз», — сказал иллюзионист.

Он добавил, что старается не унывать и работать, несмотря на тяжелое лечение.

Ранее, 6 марта, Сафронов рассказал, что борется с раком лимфатической системы. Он также поделился, что проходит курс химиотерапии в бесплатной государственной клинике. Иллюзионист объяснил, что не считает правильным «платить миллионы, чтобы с него сдували пылинки».

В декабре 2020 года сообщалось, что трех братьев-иллюзионистов Сафроновых госпитализировали в одно и то же время.

Как отмечалось, у Сергея выявили «тяжелый недуг», а Андрею и Илье диагностировали гастрит. Тогда, что именно произошло с Сергеем, не уточнялось.