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Иллюзионист Сафронов раскрыл подробности своей болезни

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Иллюзионист и экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов во вторник, 10 августа, рассказал подробности о своей болезни.

Он отметил, что узнал об онкологическом заболевании случайно, когда пришел на медосмотр.

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«Нашли вот такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце, сосуды. Это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови. Диаметр ее был 12 см, то есть опухоль размером с кулак», — приводит слова Сафронова радио «Комсомольская правда».

После биопсии врачи озвучили артисту два возможных диагноза — саркома или лимфома Ходжкина.

«К счастью, после биопсии подтвердился второй диагноз», — сказал иллюзионист.

Он добавил, что старается не унывать и работать, несмотря на тяжелое лечение.

Ранее, 6 марта, Сафронов рассказал, что борется с раком лимфатической системы. Он также поделился, что проходит курс химиотерапии в бесплатной государственной клинике. Иллюзионист объяснил, что не считает правильным «платить миллионы, чтобы с него сдували пылинки».

В декабре 2020 года сообщалось, что трех братьев-иллюзионистов Сафроновых госпитализировали в одно и то же время.

Как отмечалось, у Сергея выявили «тяжелый недуг», а Андрею и Илье диагностировали гастрит. Тогда, что именно произошло с Сергеем, не уточнялось.

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