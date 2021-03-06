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Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о борьбе с онкозаболеванием

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Иллюзионист, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал, что борется с раком лимфатической системы. Об этом в субботу, 6 марта, пишет StarHit.

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«У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить», — сказал он.

Сафронов также поделился, что проходит курс химиотерапии в бесплатной государственной клинике. Иллюзионист объяснил, что не считает правильным «платить миллионы, чтобы с него сдували пылинки».

Также 38-летний экс-ведущий рассказал, что ему поначалу было непросто справляться с эффектом от капельниц. По его словам, постоянное головокружение и тошнота вызывали у него депрессию.

В декабре 2020 года сообщалось, что троих братьев-иллюзионистов Сафроновых госпитализировали в одно и то же время.

Как отмечалось, у Сергея выявили «тяжелый недуг», а Андрею и Илье диагностировали гастрит. Тогда что именно произошло с Сергеем, не уточнялось.

В ноябре того же года экс-участница «Битвы экстрасенсов» парапсихолог Алина Вердиш обвинила ведущего шоу Сафронова в вымогательстве. После этого его уволили с программы.

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