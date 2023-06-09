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Врач рассказал о значении группы крови для здоровья

Врач Злобин: группа крови может влиять на риски развития сахарного диабета или склонность к инфекции
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Группа крови может влиять на риски развития сахарного диабета или склонность к инфекции, рассказал «Известиям» врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин.

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Всего, по словам специалиста, Международным обществом переливания крови признается наличие 43 групп крови людей. Злобин пояснил, что на поверхности эритроцитов существует ряд сложных молекул, которые у разных людей устроены по-разному. Наличие похожих по строению объединяет людей в одну группу крови.

«Если иммунная система человека столкнется с кровью другой группы, например во время переливания или рождения ребенка, то воспримет эти молекулы как чужеродные антигены вроде бактерий или вирусов и уничтожит их. Массивное уничтожение чужеродных эритроцитов внутри организма человека может иметь катастрофические последствия», — отметил медик.

Злобин также отметил, что существуют исследования и предположения о связи между группой крови и бактериальным составом индивида (микробиом). Например, некоторые исследования предполагают, что люди с нулевой группой крови (1-я) имеют меньшие риски развития сахарного диабета второго типа. Согласно другим предположениям, люди с группой B (2-я) имеют высокие риски развития артериальной гипертензии. Также существует гипотеза о том, что дети с группами крови B и AB имеют большие шансы страдать от инфекций, вызванных кишечной палочкой.

«В последнее время появляется много исследований о связи между группами крови и течением заболевания COVID-19. В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови А (2-я) и самой низкой у людей с группой 0 (1-я), но ни одна не смогла показать влияния на клинические исходы этой связи (меньшая или большая частота госпитализации, тяжесть течения и смертность)», — сказал врач.

По мнению специалиста, в настоящее время эти результаты недостаточны для применения на практике.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что, по результатам исследования сайта «Работа.ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», донорами крови хотя бы раз в жизни становились 38% россиян. 8% из них сдают кровь регулярно, 20% были донорами несколько раз, 10% сдавали кровь лишь однажды.

В марте 2022 года кандидат медицинских наук, врач — сердечно-сосудистый хирург ММЦ «МЕДСИ» на Мичуринском проспекте Николай Шпилевой рассказал «Известиям» о «золотой» группе крови. По его словам, самая редкая группа крови — Rhnull — характеризуется полным отсутствием резус-антигенов в кровяных клетках. Всего в мире насчитывается около 50 человек с данной группой крови.

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