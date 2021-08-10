Гребной канал в Ростове-на-Дону реконструируют к первенству Европы

Ростов-на-Дону летом 2023 года примет первенство Европы по академической гребле среди молодежи. Это будут первые в новейшей истории нашей страны международные состязания по данному виду спорта.

Акватория гребного канала «Дон» соответствуют требованиям, но реконструкция требуется административным постройкам, пишет RostovGazeta. Планируется расширить помещения для комментаторов, судей и секретариата, отремонтировать места для зрителей, а также возвести дополнительную трибуну на 2 тыс. мест. Помимо этого на Ростовском гребном канале построят комплекс для триатлона.

Ранее российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на летней Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле. Они преодолели дистанцию за 6 минут 51,45 секунды. «Первая олимпийская медаль в нашем виде спорта за 17 лет — это достижение», — прокомментировал главный тренер сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по академической гребле Дмитрий Ковалев.