Прямой эфир
Общество
Петербург впервые с 3 февраля обошел Москву по числу выявленных случаев COVID-19
Общество
Белгородский суд оправдал задушившую больного мужа медсестру
Мир
МИД Британии выразил сожаление о закрытии въезда в РФ для ряда граждан
Общество
МЧС направит на тушение лесных пожаров в Якутию три самолета и 200 спасателей
Наука
Эксперты оценили риск завоза в Россию лихорадки Марбург
Происшествия
Число погибших после ЧП в больнице Владикавказа увеличилось до 11
Мир
Китай отозвал посла из Вильнюса
Общество
Глава Минприроды назвал напряженной ситуацию с лесными пожарами в РФ
Общество
В России за сутки выявили 21 378 случаев заболевания COVID-19

Гребной канал в Ростове-на-Дону реконструируют к первенству Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростов-на-Дону летом 2023 года примет первенство Европы по академической гребле среди молодежи. Это будут первые в новейшей истории нашей страны международные состязания по данному виду спорта.

Акватория гребного канала «Дон» соответствуют требованиям, но реконструкция требуется административным постройкам, пишет RostovGazeta. Планируется расширить помещения для комментаторов, судей и секретариата, отремонтировать места для зрителей, а также возвести дополнительную трибуну на 2 тыс. мест. Помимо этого на Ростовском гребном канале построят комплекс для триатлона.

Ранее российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на летней Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле. Они преодолели дистанцию за 6 минут 51,45 секунды. «Первая олимпийская медаль в нашем виде спорта за 17 лет — это достижение», — прокомментировал главный тренер сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по академической гребле Дмитрий Ковалев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021