Тренер россиян по академической гребле оценил серебро РФ на ОИ

Главный тренер сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по академической гребле Дмитрий Ковалев назвал достижением полученное россиянками Еленой Орябинской и Василисой Степановой серебро по данной дисциплине на Олимпийских играх в Токио.

«Первая олимпийская медаль в нашем виде спорта за 17 лет — это достижение. Абсолютно все наши спортсмены показали, что конкурентоспособны и готовы бороться за самые высокие места», — подчеркнул Ковалев в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» в четверг, 29 июля.

Вместе с тем он уточнил, что подобный результат «планировался», однако делать прогнозы раньше времени не стали.

«Этот результат планировался, просто мы не хотели делать прогнозы в прессе и бежать впереди паровоза. Боялись спугнуть. Девочки — огромные молодцы, что реализовали свой шанс и показали такой результат», — сказал Ковалев.

Степанова и Орябинская завоевали серебряные медали на летней Олимпиаде в Токио по результатам соревнования парных двоек в академической гребле ранее в этот день. Россиянки преодолели дистанцию за 6 минут 51,45 секунды. Золотые медали выиграли новозеландские спортсменки, которые справились с дистанцией за 6 минут 50,19 секунды.

Накануне российские пловцы по итогам финального заплыва в эстафете 4х200 м вольным стилем на летней Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль. По результатам эстафеты вольным стилем золото завоевали пловцы Великобритании, а бронзовая медаль досталась представителям Австралии.

В тот же день министр спорта РФ Олег Матыцин обратился с поздравлениями к российским пловцам.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.