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Камчатский бизнесмен Редькин признался в случайном убийстве человека

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В Камчатском крае бизнесмен Игорь Редькин признался в том, что случайно застрелил человека. Об этом свидетельствует его заявление, распространенное его представителем Ольгой Струченко во вторник, 10 августа.

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Сообщается, что Редькин узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь. Из-за опасений, что кто-то из жителей пострадает от дикого зверя, Редькин с ружьем пошел прогонять животное.

«В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в тексте заявления.

По словам депутата, он готов понести наказание, которое определит для него суд. По информации источника РЕН ТВ, он направил письменное признание в Следственный комитет.

Днем ранее депутат горсовета башкирского Мелеуза Александр Котелевский был исключен из КПРФ после обвинений в том, что он избил инвалида, который из-за травм скончался.

Сообщается, что между депутатом и инвалидом произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес последнему множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела.

По факту гибели инвалида возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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