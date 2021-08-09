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Депутата исключили из КПРФ после обвинения в избиении инвалида до смерти

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Депутат горсовета башкирского Мелеуза Александр Котелевский был исключен из КПРФ после обвинений в том, что он избил инвалида, который из-за травм скончался. Об этом 9 августа сообщили представители КПРФ, отметив, что решение было принято на совещании.

«Депутата Александра Котелевского решением бюро регионального отделения КПРФ исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования», — приводит сообщение РЕН ТВ.

Днем ранее стало известно, что по факту гибели инвалида возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемый, как рассказали в СУ СК РФ по Башкирии, был арестован после предъявления обвинения, добавляют журналисты. Он вину в совершенном преступлении отрицает.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 августа обвиняемый распивал спиртные напитки с 38-летним мужчиной в мастерской у последнего. Затем между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес инвалиду множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшим оказался 38-летний житель Ильфат Тухветев. Рядом с его телом обнаружили окровавленного Котелевского.

При этом дежуривший в ту ночь охранник заявил, что ничего «не слышал и не видел».

Как рассказал сын погибшего инвалида, депутат приходил к его отцу за подарком на свою свадьбу, которая должна была состояться на днях. Он пояснил, что его отец делал сувениры из натуральной кожи и дерева.

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